Москва, , 19:37 — REGNUM На Украине пытаются отказаться от кириллицы как от части Русского мира, но украинское государство распадётся раньше, чем это произойдёт. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский философ и политик Виктор Аксючиц.

Латиница в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«На Украине огромный ресурс брошен на русофобию. На то, чтобы искоренять русский язык. Естественно, и русскую письменность. Очевидно, они пойдут в этих мерах и дальше и станут предлагать применить подобные «реформы» уже к церковному сообществу. Пока у власти будет этот режим, он будет проводить русофобскую политику, выкорчёвывая, выгребая, выковыривая все признаки Русского мира», — заявил эксперт.

Подобные мероприятия и инициативы могут даже получить финансирование, считает философ. «Например, это может сделать Библиотека Конгресса» — предположил Аксючиц.

«Я не верю в это по другой причине — они не успеют это сделать до момента обрушения несостоявшегося украинского государства» — сказал эксперт. С его точки зрения, это произойдёт «неизбежно», и русский народ восстановит своё государственное единство.

Напомним, что 12 сентября секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил отказаться от кириллического алфавита в пользу латиницы. После распада СССР от кириллицы отказались Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Туркмения. В процессе перехода находится Казахстан. Наблюдаются подобные тенденции и в самой России.