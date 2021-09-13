Москва, 13 сентября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Предложение отказаться от кириллицы и перейти на латиницу — очередная бредовая идея, возникшая в больной голове оголтелого украинского русофоба. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Украинские власти разными способами пытаются стереть не только культурные и исторические связи с Россией, но и исковеркать сознание собственных граждан. Дикое желание оевропеиться у украинских чиновников приобрело форму паранойи», — сказал Железняк.

Для парламентария очевидно, что добровольно украинские граждане не перейдут на латиницу. Идея перехода на латиницу направлена в первую очередь против русскоязычного населения Украины, которых власти страны постоянно притесняют и ущемляют в правах, уверен депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы на Украине и переход страны на латиницу. Он также заявил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины признал все новые языковые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех украинских граждан страны без исключения.

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