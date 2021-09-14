Токио, , 02:01 — REGNUM Очередные требования японских официальных лиц к России «соблюдать на Курилах законодательства обеих стран» (включая Японию) выглядит особенно несуразным и оскорбительным для России. Почему дело обстоит именно так, рассказывает обозревательИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Конечно, на территории России должны соблюдаться исключительно российские законы, и для Японии в российском законодательстве никакие исключения прописаны быть не могут. Попытка «обойти» этот факт, заявив о «принадлежности» как минимум четырех островов Курильской гряды Японии выглядит, да и является, грубым вмешательством во внутренние дела России. Но после того, как в 2009 году японские парламентарии заявили о том, что острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи по-японски) «на самом деле японская территория», кроме как оправданием преступлений японских милитаристов и призывом к пересмотру итогов Второй мировой войны это не может быть названо. Такой вот «самодельный закон» из Токио, разумеется, не указ для России.

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