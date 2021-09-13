Бишкек, 13 сентября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Из-за острой нехватки мест в детских садах в Киргизии лишь 22,2% детей в возрасте от трех до пяти лет имеют доступ к дошкольному образованию, передает «KGinform» со ссылкой на данные Программы развития образования на 2021 — 2040 годы.

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При этом наиболее остро дефицит ощущается в сельской местности, где дошкольным образованием охвачено не более 19,4% детей, а в городах — около 36%.

По официальным данным, в 2020 году детские сады посещали 196 тысяч юных киргизстанцев. Однако, эти дошкольные организации рассчитаны только на 168 тысяч детей.

То есть детские сады в Киргизии переполнены почти на 17%.

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