Пекин, 13 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Внешние силы не должны вмешиваться во внутренние дела России. Об этом 13 сентября в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, комментируя встречу посла США Джона Салливана с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в связи с нарушениями, допущенными Вашингтоном в преддверии выборов в России.

Iecs США и Китай

Читайте также: Посла США вызывали в МИД РФ из-за американского вмешательства в выборы

Дипломат отметил, что китайские власти выступают в поддержку позиции Москвы о неприемлемости вмешательства США.

«Мы считаем, что выборы в Госдуму относится к внутренним делам России. Внешние силы не должны в это вмешиваться», — цитирует ТАСС представителя китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Роскомнадзор распространил информацию о том, что американские компании Apple, Google, Cloudflare и Cisco предоставляют возможность обхода блокировок сайта «Умное голосование». Фактически, отмечало ведомство, происходит вмешательство в российские выборы.

Также по теме: Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в российские выборы

На следующий день по этой причине посол США в России Джон Салливан был вызван для беседы в министерство иностранных дел РФ. В МИД РФ американского дипломата встретил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, который заявил американскому коллеге о неопровержимых доказательствах, имеющихся у Москвы, о нарушениях законодательства России «цифровыми гигантами» США «в контексте подготовки и проведения выборов» в Госдуму.