Москва, , 21:39 — REGNUM Вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела России, в том числе в выборы, подтверждено документально. Об этом 11 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в американском посольстве заявили, что посла США в РФ Джона Салливана вызвали в российское дипведомство, где ему заявили, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами».

«Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы», — сказала Захарова в эфире YouTube-«Соловьев Live».

Она добавила, что в США пока никак не отреагировала на визит Салливана в Министерство иностранных дел России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Роскомнадзор распространил информацию о том, что американские компании Apple, Google, Cloudflare и Cisco предоставляют возможность обхода блокировок сайта «Умное голосование». Фактически, отмечало ведомство, происходит вмешательство в российские выборы.

Единственная причина, по которой посол США в России Джон Салливан был вызван для беседы в министерство иностранных дел РФ, — вмешательство в российские выборы, отметила 10 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.