Душанбе, , 09:37 — REGNUM Более 20 руководителей стран примут участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в Душанбе 17 сентября и будет посвящено 20-летию создания этой структуры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Таджикистана.

Флаги ШОС Mil.ru

В частности, мероприятие посетят лидер России Владимир Путин, главы Казахстана, Узбекистана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Пакистана Имран Хан, глава Ирана Ибрахим Раиси.

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В онлайн-формате к саммиту ШОС присоединятся премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Кроме того, в заседании примут участие главы государств-наблюдателей при ШОС — президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Ирана Ибрахим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Почётным гостем на мероприятии станет туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов.

«В ходе юбилейного саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках организации. Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции», — уточнили в МИД Таджиистана.

По итогам душанбинского саммита ШОС ожидается принятие главами государств-членов ШОС решений о запуске процедуры приёма Ирана в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнёра по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

В завершении заседания впервые в истории ШОС прозвучит гимн организации, который был согласован по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По итогам исторического саммита ШОС ожидается принятие Душанбинской декларации 20-летия ШОС и около тридцати решений.