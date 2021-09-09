Москва, , 10:36 — REGNUM Состав участников саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) расширится. Новым членом организации станет Иран. Об этом 9 сентября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Уточняется, что о начале процедуры приёма Ирана в члены организации будет объявлено на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане 16−17 сентября.

«Вскоре участников объединения станет девять», — говорится в статье.

При этом отмечается, что процесс присоединения Тегерана к ШОС может занять ещё некоторое время.

Напомним, Иран подал заявку на вступление в организацию ещё в 2008 году. Однако до 2015 года Тегеран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН.

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В настоящее время ШОС состоит из восьми государств-членов (Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), четырёх государств-наблюдателей (Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия) и шести партнеров по диалогу (Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики заявил, что политические препятствия для членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества устранены, и членство страны вступит в силу по достижении технических формальностей.