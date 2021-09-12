Москва, , 22:45 — REGNUM Переход на латиницу Украине не поможет, считает член Совфеда Алексей Пушков.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее? Под латиницу, которую столетиями навязывали украинцам колонизаторы-поляки? А как же незалежность? Гордость за свой язык?» — задает вопросы Пушков в телеграм-канале.

В целом, уверен сенатор, «переход на латиницу многим киевским персонажам, как и самой Украине, не поможет», разве что окончательно превратит ее в колонию англосаксов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы на Украине и переход страны на латиницу. Он также заявил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины признал все новые языковые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех украинских граждан страны без исключения.

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