Москва, 12 сентября 2021, 22:45 — REGNUM Переход на латиницу Украине не поможет, считает член Совфеда Алексей Пушков.
«Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее? Под латиницу, которую столетиями навязывали украинцам колонизаторы-поляки? А как же незалежность? Гордость за свой язык?» — задает вопросы Пушков в телеграм-канале.
В целом, уверен сенатор, «переход на латиницу многим киевским персонажам, как и самой Украине, не поможет», разве что окончательно превратит ее в колонию англосаксов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы на Украине и переход страны на латиницу. Он также заявил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского.
В июле 2021 года Конституционный суд Украины признал все новые языковые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех украинских граждан страны без исключения.
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