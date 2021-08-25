Москва, 25 августа 2021, 13:41 — REGNUM Известие о возмущении языкового омбудсмена на Украине Тараса Креминя тем фактом, что педагоги в школах и вузах Одессы, Черкассах, Киева, Харькова, Херсона продолжают во внеурочное время разговаривать на русском языке, широко обсуждают в интернете. В частности, говорят о том, что Креминь предложил также создать в министерствах и регионах должности ответственных за украинизацию — по сути, назначить каждому населенному пункту своего «шпрехенфюрера».
А чтобы заставить украинцев, в особенности молодое поколение, «полюбить украинский язык сильнее», в школах, могут хотят создать музеи украинского языка.
По мнению председателя Международного совета российских соотечественников, депутатом Верховной рады
«За время своей работы на Украине и в украинском парламенте я заметил, что особенно среди тех, кто пытался навязывать украинскому народу украинский язык, не имея на то никаких оснований и понуждая людей к этому, страдают комплексом неполноценности.
Это самая большая проблема украинского национализма, которая, по сути, перерастает в нацизм. И безусловно, это ведет к разрушению основ государственности, но это, по сути, никого не интересует. Хуторянская политика примечательна тем, что весь большой мир украинские националисты, поддерживаемые центральными властями, видят в границах жердей своего хутора», — отметил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что основная причина превращения Украины в failed state кроется в интегральном пещерном национализме, на который сделала ставку постсоветская политическая верхушка Киева, отмечал в своей статье на news-front.info Дмитрий Павленко.
Читайте также: Украина превратилась в европейский аналог Афганистана — мнение
Также он сделал вывод, что после 2014 года на Украине главным критерием отбора исторических личностей, к которым апеллирует государственная идеология, стало максимально негативное отношение к русским.
Читайте также: Мазепа, Петлюра, Бандера: короткая память неудачницы-Украины
Приведя ряд примеров, автор при ходит к выводу, что на сегодняшний день Украина — самое несчастное и самое несостоявшееся государство на всём постсоветском пространстве.
Читайте также: Украина продолжает деградировать ускоренными темпами — мнение
О том, что главные проблемы Украины связаны с тем, что в этой в стране до сих пор не сформировалось гражданское общество, и с тем, что Украина так и не стала правовым государством, пишет kherson.life.
Читайте также: Почему Украина становится страной-изгоем
Тем временем, artv-news.ru замечает, что на Украине процветает обыкновенный фашизм, которому власти страны почему-то не препятствуют.
Читайте также: «1488»: обыкновенный фашизм на Украине