Москва, 12 сентября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий легализацию автомобильного тюнинга, намерены разработать депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Об этом заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Миронов сообщил, что в новом созыве Госдумы будут подготовлены законодательные предложения, которые позволят любителям законно заниматься совершенствованием своих машин без ущерба их безопасности.

Парламентарий согласен с тем, что нерешенность проблемы автотюнинга сковывает техническое творчество и тормозит развитие малого бизнеса в сфере обслуживания автомобилей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России с 1 февраля 2021 года автомобилисты не могут получить разрешение на тюнинг машины, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы.

Тюнинг запрещён для авто, у которых агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки находятся в розыске, а также если обнаружены признаки подделки.

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