Москва, , 08:38 — REGNUM В России с 1 февраля автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг машины, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы. Соответствующие изменения были внесены постановлением правительства России.

«Решение об отказе принимается, … если заключение отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений», — говорится в документе.

Кроме того, тюнинг будет запрещён для тех авто, чьи агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки находятся в розыске, а также если обнаружены признаки подделки.

При этом ГИБДД не будет выдавать свидетельство (уже после тюнинга авто) о проведении осмотра машины, если в реестре не окажется требуемого протокола проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что разработчики поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» предложили ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей.

Документом, в частности, предусматривается необходимость согласования изменений конструкции автомобиля, которые потребуется согласовывать в специализированной лаборатории: установку колёс большего диаметра, порогов, спойлеров, люков в крышу и других элементов.

Читайте также: Минпромторг РФ не планирует вводить внеплановый техосмотр после тюнинга