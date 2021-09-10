Москва, 11 сентября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста» открыло на своём сайте Министерство обороны России. В нём опубликованы рассекреченные документы о советских героях-танкистах, сражении под Прохоровкой и победе Красной Армии в Курской битве.

Пресс-служба администрации Курской области Памятник «Танкистам — героям Курской битвы»

В разделе представлены наградные листы, журналы боевых действий, донесения, карты, альбомы с подробными характеристиками бронетехники.

В июле 1943 года гитлеровское командование сосредоточило против Воронежского фронта одиннадцать танковых и одну моторизованную дивизии. Свой удар фашистские захватчики планировали осуществить 5 июля в районе Курского выступа.

В ходе операции под названием «Цитадель» они надеялись окружить и разгромить советские войска, а затем нанести удар в тыл Юго-Западному фронту и разгромить его. Однако этим планам не суждено было сбыться. В опубликованных документах говорится, что в течение нескольких дней Красная Армия сдерживала мощный натиск врага, и 12 июля перешла в контрнаступление.

«В донесении Воронежского фронта в день, когда в районе Прохоровки произошло самое крупное встречное танковое сражение, сообщалось об упорных боях с наступающими силами танковых частей, пехоты, артиллерии и авиации противника. В день приходилось отбивать по несколько атак противника при поддержке большого количества танков», — говорится в материалах раздела.

Читайте также: Герои нашей войны: подвиг в Курской битве ценой жизни

Результатом контрнаступления в Курской битве стало освобождение Орла и Белгорода 5 августа, а также разгром группировки противника на орловском и белгородско-харьковском направлениях. За весь период боёв во время Курского сражения противник потерял около 500 тысяч человек, 1,5 тысячи танков, свыше 3,7 самолетов, 3 тысяч орудий.

День танкиста учрежден 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Красной Армии бронетанковой техникой. Он празднуется во второе воскресенье сентября, в 2021 году — 12 сентября.