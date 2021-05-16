Москва, , 07:05 — REGNUM Вчерашний бригадир колхоза Вениамин Андреевич Сидоров (1924−1943) воевал с января 1943 года. Участвовал в завершающем этапе Сталинградской битвы, был дважды награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Он сорвал вражескую переправу на Северском Донце, уничтожив 1 танк и противотанковое орудие немцев и повредив еще 1 танк. Позднее, во время Курской битвы, сжег у села Черкасское (Яковлевский район Белгородской области) еще 3 танка.

Вениамин Андреевич Сидоров

К августу 1943 года в звании старшего сержанта командовал орудием 496-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Резерва Главного Командования в 6-й армии.

17 августа, в ходе Курской битвы в бою у села Качаловка (Краснокутский район Харьковской области), отражая контратаку, поддержанную 24 танками противника, расчет Сидорова подбил два из них. Оставшись из всего расчета единственным в строю, Вениамин Андреевич, несмотря на ранение, продолжал вести огонь, подбив еще один танк, но и сам погиб в схватке.

Всего за время войны Сидоров уничтожил или подбил 13 немецких танков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года старший сержант был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

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