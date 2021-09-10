Москва, 10 сентября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Встреча главы МИД Белоруссии Владимира Макея с папским нунцием, архиепископом Анте Йозичем — это желание получить двойные дивиденды. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелеон

«Белорусское руководство не отходит от своей старой линии, которая всегда приносила ему двойные дивиденды — работать и с Россией, и с Западом. Встреча Макея с нунцием призвана каким-то образом нивелировать встречу Лукашенко с Путиным» — отметил политолог.

По мнению эксперта, Лукашенко даёт Западу знак — «не обращайте внимания, попал в сложную ситуацию», считает политолог. Да, Лукашенко зависим от России, но он не оставляет связей с Западом, объяснил позицию белорусского руководства Смолин.

Для Лукашенко понтифик — очень важный человек на Западе, через эти связи Лукашенко будет продолжать политику в духе «Белоруссия все равно останется независимой от России, потому что мы не Восток и не Запад, вот некий такой мостик», — сказал эксперт.

Напомним, что 9 сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принял посла Ватикана и обсудил с ним актуальные вопросы взаимодействия двух государств. Стороны договорились продолжать диалог.