Минск, , 12:20 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принял посла Ватикана (нунция), архиепископа Анте Йозича. Дипломаты обсудили «актуальные вопросы двусторонней повестки дня, гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие двух государств в рамках международных организаций», проинформировало 9 сентября белорусское министерство.

Ватикан (сс) uroburos

«В.Макей подтвердил традиционную нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом. Подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Белоруссии, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости и важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом. В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным, исключительно субъективным, попыткам нарисовать ситуацию иначе», — сказано в сообщении МИД Белоруссии.

Йозич и Макей договорились и поддерживать «искренний и транспарентный диалог по всем вопросам, связанным с активизацией белорусско-ватиканского взаимодействия и укрепления межконфессионального согласия», сказано в кратком официальном сообщении.

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