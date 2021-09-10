10 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что не жалеет о том, что стал главой государства.

Мирослава Романенко, , 21:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства. Об этом Зеленский заявил 10 сентября в ходе мероприятия YES Brainstorming. По его словам, президентство стало для него вызовом. Он хочет, чтобы после его президентства граждане уважали его.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Владимира Зеленского обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие усомнились в том, что нынешнего украинского президента будут уважать после окончания его президентского срока. Другие также указали на то, что Зеленский хороший актер, но плохой глава государства.

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«Он актерскую деятельность не менял, просто сценаристы другие», — написал Александр Л.

«Только отношение людей к артисту было хорошее, а отношению народа к президенту не позавидуешь. Все проклятия направлены в его сторону», — пишет Алла С.

«Ну, а чем для него эта должность не актерская? Он продолжает играть роль. Он же талантливый человек…» — отметила Людмила Ж.

«Так он и не перестал людей смешить, разница небольшая…» — добавил Nik G.

«Тем же и занимается, только уже в других масштабах. Вся страна вынужденно — зрители дешевого шоу, зато как выросли гонорары», — пишет Олег Т.

«Мы такого лидера заслужили потому, что мы такие. Выбора тогда просто не было, но к такому положению мы довели ситуацию сами», — написал Павел Л.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятия YES Brainstorming President.gov.ua

«Голосовала за него. Очень-очень ошиблась. Он — продолжение Порошенко. Все два года он врал…» — отреагировала Елена Г.

«А я жалею. Хотя из двух ничтожеств тяжело выбрать и не ошибиться», — отметил Игорь З.

«Раньше думала, Порошенко плохой, но эта Зелень переплюнула всех и все», — добавила Маша М.

«Вова, вернись в Квартал («95 квартал» — М. Р.), мы даже не заметим, что тебя в кресле нет. А именно там тебя не хватает», — пишет Людмила Владимировна.

«Поменял комедию на трагедию, а так всё нормально», — добавил Игорь Б.

«Он и сейчас артист, который играет по сценарию Америки и Запада», — отметил Добро Бог.

«Голосовала за него, но, к сожалению, пан Зеленский все больше становится похож на Порошенко, интересы Восточной Украины ему… [безразличны,] а ведь обещал быть президентом для всей страны», — отреагировала Галина П.

«А вот я жалею! Это в кино и на сцене можно переписывать сценарии и переигрывать роли (делать дубли), а вот относительно государства очень фатальная ошибка», — отметила Анастасия К.

Владимир Зеленский в роли президента Украины Василия Голобородько Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«Да тебя большая часть населения презирает. А то, что ты не жалеешь, никто не сомневался. Только вот народ пожалел, что отдал за тебя свой голос», — добавила Виктория Л.

«Он по-прежнему в «95 квартале». Только сейчас вся Украина в нем участвует непосредственно. Нельзя актеру президентом стать по определению! Актерство в крови! До него не доходит то, что он творит. И народ это все запомнит», — пишет Людмила В.

«После президентства его актерская деятельность уже никому… не нужна будет, поэтому и тянут все, что можно», — отметила Александра К.

«А мы ох как жалеем! Лучше хороший артист, чем дерьмовый президент», — добавила Оксана С.

«А мне жалко, что Украина потеряла по-настоящему хорошего актера и всё», — подытожил Sergei Y.

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