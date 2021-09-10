Киев, , 13:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает отношения с Китаем через призму увеличения иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил на конференции сегодня, 10 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что речь идет о стране, с которой у Украины самый большой товарооборот.

«Это — о стратегических отношениях, о стратегических экономических партнерах. Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину, и я хотел бы, чтобы любой бизнес больше заходил в Украину, больше инвестировал… Я хотел бы, чтобы товарооборот между нашими государствами был еще больше, чтобы украинский бизнес экспортировал больше в Китай, потому что там большой рынок», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что стратегические предприятия Украины, такие как завод «Мотор Сич», должны оставаться в государственной собственности — «потому что это вопрос национальной безопасности».

ИА REGNUM напоминает, что ранее предприятие «Мотор — Сич» хотели купить китайские инвесторы, однако власти Украины ввели в их отношении санкции и через СБУ и СНБО аннулировали заключенные соглашения. В марте этого года правительство Украины приняло решение о национализации предприятия. В апреле стало известно, что Китай потребовал с Украины $3,6 млрд за срыв сделки с заводом, причем речь идет о первом транше компенсации. Кроме $3,6 млрд, китайская сторона может претендовать еще и на компенсацию «непрямых» потерь, сумма которых значительно выше.