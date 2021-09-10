Киев, , 15:56 — REGNUM Если ЕС и НАТО на самом деле хотят того, чтобы Россия окрепла, тогда действительно не стоит приглашать Украину в эти объединения, заявила на конференции 12 сентября президент Владимир Зеленский.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в глобальном смысле «это даже не о противовесе России».

«Мы видим, кто мощный, какие есть империи… У нас несколько империй в мире. Хочется, чтобы ЕС остался мощным и НАТО остался субъектом, то им нужны такие страны, как Украина — большая, территориально крупнейшая в Европе, мощная, которая пережила несколько войн. Если хотите таких сильных партнеров, то приглашайте нас», — призвал украинский лидер.

Также он заявил, что без Украины «крепкого ЕС» не будет и у НАТО начнутся проблемы.

«Я говорю об этом открыто. Считаю, что без Украины НАТО будет терять. Считаю, что без Украины ЕС понемногу будет ослабевать», — подчеркнул Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что на этой же конференции Зеленский заявил, что Украина уже сейчас готова к вступлению в НАТО, если оценить состояние армии и проведенные в стране военные реформы.