Москва, 10 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Согласование 28 союзных программ России и Белоруссии — событие важное, но я бы предостерёг от того, чтобы считать, что с их одобрением будущее российско-белорусских отношений станет совершенно ясным, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 10 сентября, комментируя согласование программ по Союзному государству.

Kremlin .ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщалось ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что по Союзному государству согласованы 28 программ.

«Да, экономика, социальная сфера определяют многое. Многое, но далеко не всё. За последний год были сделаны важные шаги в направлении упрочения российско-белорусских связей, но многое из произошедшего в этот же год работало и продолжает работать против такого упрочения.

Остаётся совершенно не понятной политическая сторона российско-белорусского объединения. Какой надстройке будет служить тот базис, о котором мы сегодня говорим?

Унификация законодательства, выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов, единство рынков, транспортного пространства, формирование и осуществление общей промышленной и сельскохозяйственной политики, создание общего платёжного пространства — всё это получит поддержку граждан двух стран, поможет удержать Белоруссию на позициях союзника России.

Но всё-таки, что будет в итоге: единое государство, конфедерация, союз двух независимых государств? Хотя при такой полной экономической интеграции говорить о независимости было бы явным лукавством.

И Россия, и Белоруссия находятся на переходных этапах своего развития. Существующие системы, пусть и по-разному, исчерпали себя, народ устал от них, они тормозят развитие, они будут меняться. В относительно близком будущем произойдёт и смена высших руководителей обеих стран. Всё это неизбежно скажется на объединительных процессах.

Между тем, если мы более или менее понимаем, в каком направлении идёт развитие нашей страны, то о Белоруссии сказать такое я не могу. Нет элементарной ясности даже относительно объявленной Лукашенко конституционной реформы.

На мой взгляд, Александр Лукашенко не является искренним сторонником российско-белорусского союза. Он рассматривает союзные отношения лишь как фактор сохранения и упрочения собственной власти.

С другой стороны, он действует на российском направлении, всё время как бы извиняясь и перед Западом, и перед прозападными силами внутри Белоруссии.

Если это так, то это путь в тупик. Нового издания «многовекторности» при нём не будет, но после него, если именно такая политика будет проводиться, Запад предпримет новое наступление на Белоруссию, и вероятность того, что оно будет успешным, велика.

Сейчас я не вижу в Белоруссии ни сильных пророссийских политиков, ни общественно-политической силы, выступающей за укрепление Союзного государства, ни роста поддержки идеи российско-белорусского объединения — скорее, наоборот», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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