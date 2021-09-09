Москва, , 21:37 — REGNUM 28 программ по Союзному государству согласованы. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Согласованы все 28 программ. Завтра имеется в виду одобрить на заседании Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства», — заявил Путин.

«Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики, определим дату», — указал он.