Москва, , 12:07 — REGNUM Власти Израиля работают с Россией над тем, чтобы ситуация в Сирии не переросла в серьезную эскалацию в регионе. Об этом заявил в глава МИД Израиля Яир Лапид.

Яир Лапид המכללה האקדמית ספיר

По его словам, Израиль не может мириться с присутствием Ирана в Сирии, поэтому в регионе и в мире должны понимать, что Израиль будет «с этим что-то делать, а не станет просто сидеть сложа руки и ждать террора со стороны Ирана».

«Но, помимо этого, мы работаем очень плотно с нашими российскими партнерами, чтобы это не переросло в серьезную эскалацию», — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о последствиях ударов Израиля по сирийской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лапид на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Израиль не позволит Тегерану стать ядерной державой. Об этом израильский министр иностранных дел.

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