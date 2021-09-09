Москва, , 15:56 — REGNUM Израиль не позволит Тегерану стать ядерной державой. Об этом израильский министр иностранных дел Яир Лапид заявил 9 сентября в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Тегеран Александр Хомов © ИА REGNUM

По словам Лапида, речь шла об иранской ядерной программе и её опасности для всего мира. Тегеран наращивает эту программу без должного контроля, и в этой связи требуется решение совета МАГАТЭ.

Израильский министр подчеркнул, что новый виток ближневосточной гонки вооружений, который спровоцирует ядерный Иран — это проблема всего мира. Если миру не удастся это предотвратить, за дело возьмётся Израиль.

«Если мир с этим не справится, Израиль резервирует за собой право действовать. Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой», — заявил Лапид.

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