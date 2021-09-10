Москва, 10 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Высший государственный совет Союзного государства состоится 4 ноября. Об этом 10 сентября на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Mil.ru Союзное государство

«4 ноября, в День народного единства в России, мы проведём это мероприятие — Высший госсовет», — цитирует агентство БелТА белорусского лидера.

Лукашенко уточнил, что в ходе заседания планируется утвердить разработанные программы Союзного государства, которые были согласованы на состоявшихся в Москве 9 сентября переговорах президента Белоруссии с российским лидером Владимиром Путиным.

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Глава республики добавил, что к 4 ноября эти программы будут дошлифованы и приняты правительствами обеих стран.

«В этом направлении уже начата серьёзная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, программы Союзного государства готовились совместными усилиями рабочих групп, созданных правительствами согласно президентским распоряжениям. В итоге, к декабрю 2019 года был подготовлен пакет документов из 31 «дорожной карты», призванный углубить экономическую интеграцию России и Белоруссии в формате Союзного государства.

В 2020 году «дорожные карты» были представлены как «союзные программы» в количестве 28 штук. Названия этих документов и содержание большей их части гражданам неизвестно, так как разработка и согласование проводились тайно.

По итогам состоявшихся 9 сентября 2021 года в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами 28программ интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства.