Киев, , 11:40 — REGNUM Украина уже сейчас готова к вступлению в НАТО, заявил на конференции 10 сентября президент страны Владимир Зеленский.

НАТО и Украина Gov.ua

Он уточнил, что Украина готова ко вступлению в НАТО на уровне армии в целом, специалистов и проведенных военных реформ.

«Нам кажется, что это мы нужны НАТО… Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, ЕС без Украины будет сильнее слабнуть», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что в ходе визита в США и переговоров с президентом Байденом не услышал «прямой позиции» Вашингтона по вступлению Украины в НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что ранее бывший посол США в КиевеДжон Хербст заявил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие пять-десять лет, так как в альянсе опасаются раздражения со стороны России.

На этой неделе Верховная рада не поддержала обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО.