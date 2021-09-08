Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Украину не примут в НАТО в ближайшие пять-десять лет, так как в альянсе опасаются раздражения со стороны России. Об этом заявил 7 сентября на видеосеминаре в вашингтонском Атлантическом совете его глава и бывший посол США в Киеве Джон Хербст.

Джон Хербст U.S. Dept of State

По его словам, вопрос о принятии Украины в НАТО пока не стоит. Эта страна не сможет вступить в альянс в ближайшее десятилетие и уж точно — в следующие пять лет. Причина тому — значительное противодействие внутри альянса.

«По сути там боятся вызвать раздражение со стороны России. Я думаю, что такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность», — заявил Хербст.

Он добавил, что Киеву всё равно следует готовиться к членству, так как неготовность НАТО принять Украину не означает того, что её никогда туда не возьмут.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в украинской Раде намерены принять обращение к Конгрессу США о предоставлении стране статуса основного союзника США вне НАТО.

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