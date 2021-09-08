Киев, , 14:24 — REGNUM Верховная рада не поддержала обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО.

Верховная рада Украины Gov.ua

Соответствующее голосование в парламенте состоялось сегодня, 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обращение к Конгрессу США поддержали всего 24 депутата при 226 необходимых.

Напомним, что еще накануне инициативу о принятии обращения поддержало руководство парламента и фракции «Слуга народа». Однако после появления соответствующей информации резко против такого голосования выступили посол Украины в США, глава МИД страны, а вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала инициативу «политической диверсией».

В партии Зеленского заявили, что политическую силу неправильно поняли — «Слуга народа» якобы не поддерживала само постановление, а поддерживала лишь факт сбора подписей за рассмотрение этого вопроса.