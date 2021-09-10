Москва, 10 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Законопроект о пожизненном сроке за педофилию намерены внести в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

«Мы предлагаем установить максимально жёсткое наказание — пожизненное заключение для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении 2 или более несовершеннолетних; за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщил один из авторов инициативы депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Парламентарии также предлагают увеличить возраст потерпевших.

«Сегодня пожизненное наказание может быть назначено только преступнику, надругавшемуся над ребёнком младше 14 лет. Наша редакция повышает эту планку», — добавил он.

Также парламентарии приступают к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии). Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений, отметил Хинштейн.

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Вместе с тем в 2018 году в Госдуму был внесен комплексный законопроект депутатов во главе с Ириной Яровой («Единая Россия») о наказании за педофилию, в частности, законопроектом вводилась возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия.

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