Берлин, 10 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Уже в течение ближайших нескольких недель вакцина от коронавируса для детей в возрасте от пяти до 11 лет, разработанная германской компанией BioNTech и её американским партнёром Pfizer, может быть готова для использования. Об этом 10 сентября в интервью изданию Der Spiegel заявила директор по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи.

Pfizer BioNTech U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса

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Она отметила, что компания уже готовится к производству препарата.

«В ближайшие недели мы представим властям по всему миру результаты нашего исследования среди детей в возрасте от пяти до 11 лет и подадим заявку на одобрение вакцины для этой возрастной группы, в том числе здесь, в Европе», — цитирует ТАСС Тюречи.

Специалист пояснила, что препарат от коронавируса для взрослых и детей отличается только меньшей дозировкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Pfizer заявляла, что ожидает получить результаты клинических исследований для группы от пяти до 11 лет в сентябре, а результаты для детей в возрасте от двух до пяти лет должны появиться вскоре после этого. Результаты для самых маленьких детей — от шести месяцев до двух лет — ожидаются в октябре или ноябре.