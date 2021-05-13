Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Второй медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC одобрил вакцину от COVID-19 производства Pfizer для подростков 12−15 лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я одобрила рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации CDC, которая подтвердила безопасность и эффективность вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech и одобрила её применение для подростков 12−15 лет», — сообщила глава CDC Рошель Валенски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Pfizer и BioNTech указали, что их вакцина от COVID-19 показала в ходе клинических испытаний 100% эффективность для возрастной группы от 12 до 15 лет.

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Производители подали заявку и на одобрение вакцины для применения среди подростков в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Европейский регулятор заявил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению препарата.

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