Москва, 10 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В России завершились продажи туров в рамках четвертого этапа программы туристического кешбэка. Об этом сообщили в Ростуризме.

Admkrai.krasnodar.ru/ Курорты Краснодарского края

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«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 01:00 мск 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу», — уточнили в федеральном агентстве.

В Ростуризме пояснили, что причиной этому стало то, что выделенная на поездки 2021 года сумма была выбрана полностью раньше 14 сентября в силу большой востребованности программы у туристов, пишет ТАСС.

Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн российских граждан. За этот период они приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей.

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Наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Кроме того, российские туристы активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень. Также спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый по счёту этап программы по туристическому кешбэку был запущен с 16 июня. Планировалось, туры по России в рамках программы будут продаваться на период с 1 октября по 24 декабря 2021 года. Изначально продажи должны были завершиться 31 августа, однако были продлены до середины сентября.