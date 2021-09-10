Глава Якутии назвал новый статус Алдана подарком к юбилею города
Москва, 10 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Победой Якутии назвал глава региона Айсен Николаев присвоение Алдану почётного звания «Города трудовой доблести». Кроме того, по его словам новый статус станет подарком к 100-летию города, сообщает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.
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Он подчеркнул, что основание для этого высокого звания — трудовой подвиг Алдана в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщало ИА REGNUM, Алдан попал в список 12 городов России, которые отличились трудовой доблестью. Решение было озвучено на заседании российского организационного комитета «Победа», в котором участвовал президент РФ Владимир Путин.