Москва, 10 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Победой Якутии назвал глава региона Айсен Николаев присвоение Алдану почётного звания «Города трудовой доблести». Кроме того, по его словам новый статус станет подарком к 100-летию города, сообщает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Якупова Инна Айсен Николаев

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«Победа Алдана — это Победа Якутии! Уруй Айхал!» — написал Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что основание для этого высокого звания — трудовой подвиг Алдана в годы Великой Отечественной войны.

«Горняки Алдана за годы войны добыли и сдали государству 16 тонн золота и другие необходимые стране полезные ископаемые. В годы Великой Отечественной войны алданцами был внесен огромный вклад в общее дело. На фронт защищать Родину ушли 11 740 алданцев, а семь из них удостоены звания Героя Советского Союза», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Алдан попал в список 12 городов России, которые отличились трудовой доблестью. Решение было озвучено на заседании российского организационного комитета «Победа», в котором участвовал президент РФ Владимир Путин.