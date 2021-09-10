Москва, 10 сентября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Алдан попал в список 12 городов России, которые отличились трудовой доблестью. Такое звание ему присвоят за добычу золота, горного хрусталя и слюды, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта Кремля.

Якутия.инфо Плачевное состояние «золотого» города Алдан в Якутии

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О присвоении Алдану статуса «Города трудовой доблести» сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Решение было озвучено на заседании российского организационного комитета «Победа», в котором участвовал президент РФ Владимир Путин.

«Славен трудовыми рекордами и легендарный город Алдан. На якутской земле были обеспечены треть общесоюзной добычи золота и 80 процентов слюды», — отметил президент. Он одобрил предложение присвоить Алдану особый статус.

Как сообщало ИА REGNUM, звание «Город трудовой доблести» присвоят 12 городам России. Помимо Алдана, это Воркута, Оха, Бологое, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Ступино, Сызрань и Чита.