Алдан в Якутии получит звание «Город трудовой доблести»
Москва, 10 сентября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Алдан попал в список 12 городов России, которые отличились трудовой доблестью. Такое звание ему присвоят за добычу золота, горного хрусталя и слюды, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта Кремля.
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О присвоении Алдану статуса «Города трудовой доблести» сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Решение было озвучено на заседании российского организационного комитета «Победа», в котором участвовал президент РФ Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, звание «Город трудовой доблести» присвоят 12 городам России. Помимо Алдана, это Воркута, Оха, Бологое, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Ступино, Сызрань и Чита.