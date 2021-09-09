Москва, 9 сентября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. «Нас часто обвиняют в том, что Союзное государство — сугубо политический проект. Нет, это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже — возьмите наш военно-политический союз», — заявил 9 сентября в Москве Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Подчеркну: жизнь убедительно доказывает, что все, что мы делаем, направлено на благо и конкретные потребности наших людей», — сказал Лукашенко. Он также обратил внимание: сегодня граждане России и Белоруссии могут свободно передвигаться, получать образование‚ трудоустраиваться и не чувствуют себя чужими. Однако так было не всегда, напомнил Лукашенко.

«Это дорогого стоит. Причем люди уверены, что это само собой разумеется, что так было всегда. Это и есть наилучшее доказательство жизнеспособности нашего союза. Я абсолютно убежден, что углубление интеграции, наращивание разнопланового взаимодействия — самый показательный, действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее», — цитирует его пресс-служба президента Белоруссии.

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