Москва, 9 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Подготовленные к сочинской встрече 2019 года «дорожные карты» углубления экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства были негодными к подписанию. Нынешние же «союзные программы» выглядят намного лучше, констатировал 9 сентября в Москве Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко напомнил о трёхлетней работе над «дорожными картами». В 2019 году на рассмотрение Путина и Лукашенко был представлен пакет из 31 такого документа. Отказавшись их подписывать, к нынешней встрече союзные лидеры вышли на рассмотрение 28 «союзных программ», созданных на основе позапрошлогодних «дорожных карт».

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В пресс-службе президента Белоруссии со ссылкой на Лукашенко отметили: «Тогда эти документы, по сути, представляли собой «некие интеграционные контуры по отдельным направлениям». Каждая же из сегодняшних программ — это уже конкретный план мероприятий, согласно которому страны и намерены двигаться».«Правительства проделали колоссальную работу. Мы с Владимиром Владимировичем все принципиальные решения, которые касались нас, сегодня приняли», — сообщил Лукашенко журналистам на пресс-с конференции по итогам переговоров с президентом России.

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