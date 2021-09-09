Москва, 9 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. По итогам состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами 28 программ интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Завершив встречу, они рассказали журналистам о содержании программ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — сказал президент России.

Лукашенко рассказал об их содержании, сообщив журналистам: «В союзных программах чётко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики».

Он особо отметил достижение соглашения по углеводородной теме: Россия не будет повышать цену на газ для Белоруссии в 2022 году, а через год Москва и Минск выйдут на подписание соглашения об общем рынке газа.

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Кроме того, сообщил Лукашенко, в «союзных программах» заложен рост товарооборота, единые принципы промышленной политики и аграрной, финансирования новых инвестиционных проектов, социальные гарантии для граждан России и Белоруссии.

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