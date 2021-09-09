Москва, 9 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» не направлены против кого-либо, заявил 9 сентября президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на совместных военных учениях

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Отметив, что на встрече они с Лукашенко основательно обсудили тему масштабных учений, Путин заявил:

«Эти учения не направлены против кого бы то ни было».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии учений в НАТО выразили желание, чтобы это мероприятие было «предсказуемо», поскольку соседние страны, например Польша, переживают.