Нью-Дели, 9 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Для контроля над вооружениями странам следует соблюдать действующие договорённости и беречь существующую архитектуру соглашений, говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

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Сохранять целостность системы договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения необходимо «для поддержания глобальной стабильности, международного мира и безопасности».

Также страны БРИКС призывают к «сохранению эффективности, действенности и консенсусного характера соответствующих многосторонних механизмов в области разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями».