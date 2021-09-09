Нью-Дели, 9 сентября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. К соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении призвали лидеры стран БРИКС в опубликованном 9 сентября заявлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическое оружие

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Кроме того, лидеры стран БРИКС высказались в поддержку ОЗХО и призвали государства — участники Конвенции о запрещении химического оружия соблюдать её. Авторы документа заявили, что ОЗХО утратила дух консенсуса, поэтому нужен диалог по его восстановлению.

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Напомним, ОЗХО в последние годы была замечена в ряде политизированных и ангажированных выпадов в адрес России и её союзников.