Москва, , 20:10 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») подержал инициативу Техаса о запрете абортов после шести недель беременности, когда начинает прослушиваться сердце плода.

Заставка в конце передачи «Спокойной ночи, малыши!» в 1964 — 1971 гг

«Хочу выразить свою искреннюю поддержку инициативы Техаса. И не смейте мне говорить, что это вмешательство во внутренние дела других государств. Так что руки прочь от закона Техаса о запрете абортов!» — отметил Толстой в ТГ-канале.

В Техасе (США) вступил в силу закон, который в большинстве случаев запрещает проведение абортов после шести недель беременности. Запрет на аборт распространяется и на те случаи, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Одновременно закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена намерена в ближайшее время подать в суд на штат Техас из-за вступления в силу там закона об искусственном прерывании беременности, который считается одним из самых строгих в стране, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Основанием для судебного спора будет конфликт закона с федеральным законодательством.

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Отметим, что 2 сентября Верховный суд Соединенных Штатов отклонил иск об отмене в Техасе закона об абортах после шести недель беременности. Коллективное заявление подали ряд компаний, предоставляющих услуги по прерыванию беременности.

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