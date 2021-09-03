Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки намекнула 2 сентября на то, что мужчине-репортеру не стоит задавать вопросы об абортах, сославшись на то, что в силу его пола ему «никогда не приходилось сталкиваться с таким выбором», сообщает The Hill.

С таким заявлением она выступила на фоне введенного недавно в американском штате Техас запрета на аборты. Во время регулярного брифинга для прессы Псаки спросили, кто, по мнению Байдена, должен позаботиться о не родившемся еще ребенке.

«Он считает, что женщина должна принимать эти решения, а женщина — принимать эти решения вместе со своим врачом», — отметила Псаки.

«Я знаю, что вам никогда не приходилось сталкиваться с этим выбором, вы никогда не были беременны, но для женщин, которые столкнулись с этим выбором, это невероятно сложно. Президент считает, что их права следует уважать», — продолжила она.

Байден — католик и регулярно посещает мессу по выходным. Хотя его взгляды на аборты расходятся с учением церкви, они согласуются с большинством избирателей-католиков, которые считают, что аборт должен быть законным во всех или в большинстве случаев, согласно опросам.

Накануне в американском штате Техас вступил в силу законопроект, который запрещает аборты на сроке от шести недель. Согласно документу, если у плода уже есть сердцебиение, прерывание беременности невозможно. Исключение — случаи, когда зачатие произошло в результате инцеста или изнасилования.

В свою очередь, правозащитные группы заявили о том, что новый закон, по сути, вводит запрет на аборты: 85−90% женщин обычно прерывают беременность именно на этом сроке.