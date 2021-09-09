Нью-Дели, 9 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Ядерная сделка с Ираном — это соглашение, которое необходимо для стабильности на Ближнем Востоке, оно является важным для всего мира. Об этом говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита.

Иран. Ядерная программа

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В декларации, принятой лидерами стран БРИКС по итогам саммита 9 сентября, говорится также, что решение иранского ядерного вопроса нужно достигать «мирными и дипломатическими средствами с опорой на международное право».

Напомним, ядерной сделкой с Ираном в обиходе называют договор СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий, заключённый Ираном с Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией и Германией о поэтапном сокращении иранской ядерной программы в обмен на постепенную отмену санкций.