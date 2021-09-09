Москва, 9 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Город Бологое Тверской области вошёл в число 12 российских городов, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Решение одобрил президент РФ Владимир Путин 9 сентября на заседании оргкомитета «Победа».

Tverlife.ru Один из вариантов стеллы города воинской доблести

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»Сразу хотел бы предложить «Единой России» взять на себя обязанность, миссию привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигами фронта и тыла», — сказал на заседании Путин.

Указ о присвоении звания будет подписан в ближайшее время. В 12 городах, в том числе в городе Бологое, будут установлены стелы городов трудовой доблести.

Как сообщало ИА REGNUM, о рассмотрении вопроса о присвоении Бологому звания «Город трудовой доблести» на заседании оргкомитета «Победа» ранее сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Вопрос обсуждался и на встрече с президентом в конце августа.

«Присвоение звания даст еще одну возможность подчеркнуть историю Бологого, тот неоценимый вклад в Победу, который внесли его жители», — прокомментировал Руденя.