Москва, 9 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Израиль не ведёт с Сирией переговоры о мирном договоре. Об этом израильский министр иностранных дел Яир Лапид заявил 9 сентября в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

Он отметил, что существуют сирийско-израильские переговоры о безопасности. Но так как Израиль не собирается возвращать Сирии Голанские высоты, обсуждать более нечего.

«Переговоры вести особо не о чем», — сказал Лапид.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Лапид заявлял, что горное плато Голанские высоты — это стратегический актив и неотъемлемая часть суверенного государства Израиль. Напомним, что эта спорная территория между Израилем и Сирией признаётся сирийской Советом безопасности ООН, но в настоящее время большую её часть контролирует Израиль.

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