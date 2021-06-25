Иерусалим, , 23:57 — REGNUM Голанские высоты являются неотъемлемой частью Израиля, заявил глава МИД Израиля Яир Лапид, сообщает 25 июня со ссылкой на портал «Детали».

Ранее американский информационный портал Washington Free Beacon сообщил, что администрация Джо Байдена намерена отказаться от признания Голанских высот израильской территорией.

«Голанские высоты являются стратегическим активом и неотъемлемой частью суверенного государства Израиль», — заявил Лапид.

При этом он отметил, что власти США уже признали израильский суверенитет над Голанскими высотами и принимают в расчет стратегическое значение этой территории для безопасности Израиля.

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