Москва, , 14:56 — REGNUM Россия не позволит обеления и оправдания преступных планов нацистской Германии и милитаристской Японии во Второй мировой войне. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

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"Мы помним об уроках Второй мировой войны. Оправдания и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим. Пример тому — недавний международный научно-практический форум, посвящённый Хабаровскому процессу 1949 года», — заявил Путин.

«Именно советские исследовали собрали неопровержимые улики, которые изобличили вину милитаристской Японии в совершении преступлений против человечества. По подготовке бактериологической войны. Этим чудовищным планам не суждено было исполниться: летом 1945 года, когда Европа возвращалась к мирной жизни, советские войска разгромили Квантунскую армию и поставили точку во Второй мировой войне», — указал он.