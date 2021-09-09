* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует через шесть месяцев провести выборы, по итогам которых может быть сформировано новое правительство Афганистана. Об этом сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на членов движения.

Бойцы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отмечается, что постоянное правительство Афганистана будет сформировано по итогам «выборов и всеобщего волеизъявления».

Собеседники агентства уверены, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обновят и в него включат женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время Россия еще пока не принимала никаких решений о признании радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, в Москве пытаются понять, насколько обещания и заявления радикального движения будут совпадать с его последующими действиями.

Читайте также: Афганские радикалы заявили о нарушении Вашингтоном Дохийского соглашения