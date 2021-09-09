Кабул, , 12:10 — REGNUM Присутствие членов нового правительства Афганистана в чёрном списке США противоречит соглашению, заключенному ранее в Дохе. Об этом говорится в заявлении радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшего к власти в Афганистане.

Столица Афганистана Кабул (сс) Olgamielnikiewicz

«Все без исключения официальные лица <…> должны были быть исключены из черных списков ООН и США. Требование остается в силе», — говорится в заявлении радикалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года афганские радикалы и представители США подписали соглашение о выводе натовского контингента из Афганистана. Взамен радикалы обязались разорвать связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вступить в диалог с администрацией страны. В августе 2021 года на фоне вывода контингента НАТО боевики установили контроль над Афганистаном.

Недавно радикалы объявили состав нового правительства. В него вошёл, в частности, Сараджуддин Хаккани, включённый в санкционный список ООН. Он руководит группировкой, которую в США считают террористической. За его поимку Вашингтон пообещал $10 млн.

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