Москва, 9 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Роскомнадзор утвердил требования к маркировке контента в интернете иностранных интернет-компаний, которые нарушают закон «о приземлении», соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, информация должна включить такое сообщение: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации» с использованием размера букв в сообщении не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла, а Совфед одобрил закон о «приземлении» IT-гигантов в России. В частности, закон предполагает, что иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек обязаны создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации. Содержатся и меры принуждения к реализации норм.

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