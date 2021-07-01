Москва, , 11:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает крупные иностранные IT-компании открывать филиалы или представительства в РФ. Соответствующий документ опубликован 1 июля на официальном портале правовой информации.

Зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек обязаны создавать в РФ полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в стране нарушающей российское законодательство информации.

Кроме того, закон предполагает ряд «мер понуждения», прежде всего, экономических, за неисполнение компаниями новых норм: маркировка их сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на жителей страны.

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